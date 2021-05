Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 maggio

Sono 9.116 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 5.948), a fronte di 315.506 tamponi giornalieri effettuati (ieri 121.829). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,9% (ieri 4,9%). Sono 305 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 2.423 (-67), con 136 nuovi ingressi in un giorno. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 maggio sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).