Caso Suarez, video dell'esame di italiano

"Bambino porta cocomella... frutta e verdura con il carrello". A parlare è Luis Suarez nell'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto, il 17 settembre scorso, all'Università per Stranieri di Perugia. Così il calciatore uruguaiano del Barcellona rispose quando gli esaminatori gli chiesero di descrivere due immagini. Il tutto mentre una telecamera fatta installare dalla procura di Perugia riprendeva il tutto. Ora il video è tra gli atti depositati dopo l'avviso di conclusione indagini agli ex vertici dell'Ateneo. "In questa immagine sono una mamma e un bambino che fa i compiti" si sente dire ancora Suarez.