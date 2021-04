Liliana Segre, il Comune di Sori dice no alla cittadinanza onoraria

Le polemiche

La vicenda ha suscitato polemiche anche in Regione Liguria, con il consigliere di Linea Condivisa, Gianni Pastorino, che sottolinea come si tratti di "spiegazioni irricevibili". Per Pastorino, "questo episodio dimostra ancora una volta come la stragrande maggioranza delle giunte di centrodestra non voglia confrontarsi con quello che hanno rappresentato il fascismo in Italia e le deportazioni". "Negare la cittadinanza onoraria a una figura come quella della senatrice a vita Liliana Segre - prosegue - che per altro rende onore al nome dell'Italia nel mondo, credo che sia un gesto assolutamente sbagliato e mi dispiace e mi rammarica che avvenga in un paese del territorio ligure".