Ariano Irpino, murale per Liliana Segre vandalizzato con scritta 'Dux'

E' stato vandalizzato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, il murale dedicato a Liliana Segre, senatrice a vita, superstite e testimone dell'Olocausto. Sull'opera di street art realizzata da Alex Shot in via Marconi sono stati tracciati scarabocchi e la scritta, con spray di colore nero, "Dux", posta accanto alla frase di Liliana Segre che compare nel murales: "L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa".

Indagini in corso

E' in corso l'analisi, da parte degli investigatori del Commissariato locale, delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Il murale, su iniziativa della locale sezione della Fidapa, è stato inaugurato l'8 marzo scorso in occasione della festa della donna.

Le parole del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza

Unanime la condanna del gesto, realizzato tra l'altro alla vigilia del 25 aprile, festa della Liberazione: "Un gesto ignobile da condannare senza riserve nella speranza che i responsabili siano individuati e chiamati a risponderne", scrive il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, pubblicando su Facebook la foto del murale vandalizzato.