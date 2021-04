Falso pomodoro italiano, sequestrate 4.477 tonnellate di conserva

Quelle salse di pomodoro, di italiano, non avevano proprio nulla. Così i carabinieri per la tutela agroalimentare hanno sequestrato 4.477 tonnellate di passata, per lo più confezioni di conserve (3.500 tonnellate) etichettate come "pomodoro 100% italiano" e/o "pomodoro 100% toscano", pronte per la commercializzazione. Il resto (977 tonnellate) era composto da prodotto semilavorato e concentrato di pomodoro di provenienza estera (extra-Ue), in fusti e bidoni, nel deposito Italian Food spa del Gruppo Petti nello stabilimento di Venturina (Livorno). Il provvedimento è stato eseguito dai militari nell'ambito di un'indagine della procura di Livorno per una presunta frode in commercio in cui risultano indagate sei persone. Per gli inquirenti il prodotto era falsamente etichettato quale 100% italiano, venendo miscelato con "rilevanti percentuali (variabili) di pomodoro concentrato estero".