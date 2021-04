Meteo, le previsioni di giovedì 29 aprile

Una serie di fronti instabili e piovoso interesseranno nei prossimi giorni l’Italia del Nord e del Centro. Il Sud sarò invece protetto da un generoso anticiclone africano portando le temperature fino a 32 gradi. Giovedì 29 aprile le condizioni meteo saranno di nuovo in forte peggioramento con il rischio di violenti temporali da Roma in su. Vista la provenienza africana le piogge potrebbero essere accompagnate dalla sabbia deserto algerino. Venerdì ci sarà un secondo attacco che colpirà prevalentemente il Nord su regioni come il Piemonte, Liguria, Lombardia, veneto e Friuli Venezia Giulia. Visti i forti contrasti termici tra masse d'aria completamente diverse saranno possibili intensi temporali, prima sulle aree alpine e prealpine per poi spostarsi anche in pianura e lungo le coste le medio/alte pianure. Discorso diverso per l'estremo dove il tempo sarà stabile e caldo.

Le previsioni al Nord

E’ in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo in estensione dalle regioni occidentali a quelle orientali. Calo delle temperature dove piovoso. Massime comprese tra 15 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuovo peggioramento sull’area tirrenica con piogge e rovesci diffusi dal pomeriggio. Precipitazioni più scarse sull’area adriatica. Massimein aumento e comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata quasi estiva al Sud con ampio soleggiamento. Da segnalare qualche annuvolamento in Appennino ma senza piogge. Sempre più caldo con valori massimi fino a 26 gradi.