Secondo le accuse, avevano stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell'avvocato, spesso legati alla criminalità organizzata. Registrate delle conversazioni tra i due in cui, secondo la Dda di Lecce, discutono sulle strategie più idonee affinché il magistrato possa motivare i provvedimenti più favorevoli. Nell’ufficio e nella casa del gip sequestrati circa 60.000 euro ritenuti frutto della corruzione Condividi:

Il gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello sono stati arrestati per corruzione in atti giudiziari e portati in carcere su disposizione del gip di Lecce, che ha accolto le richieste cautelari della Dda. Entrambi sono accusati di aver stretto un accordo corruttivo in base al quale il giudice avrebbe emesso provvedimenti di scarcerazione in favore degli assistiti dell'avvocato Chiariello. De Benedictis nei giorni scorsi ha presentato richiesta di dimissioni dalla magistratura: tra ufficio e casa, gli sono stati sequestrati circa 60.000 euro ritenuti frutto della corruzione. Sono state registrate anche delle conversazioni in cui il giudice e il penalista - secondo la Dda di Lecce - discutono sulle strategie più idonee affinché il magistrato possa motivare i provvedimenti più favorevoli ai clienti del legale e degli importi della corruzione.

Le accuse De Benedictis e Chiariello sono accusati di aver stretto da tempo un accordo corruttivo: in cambio di denaro - consegnato presso l'abitazione e lo studio del legale oppure all'ingresso di un bar vicino al nuovo Palazzo di Giustizia di Bari - il giudice, secondo le accuse, emetteva provvedimenti “de libertate” favorevoli agli assistiti dell'avvocato, tra i quali un indagato arrestato oggi. I beneficiari dei provvedimenti del gip sono in gran parte appartenenti a famiglie mafiose o legate alla criminalità organizzata barese, foggiana e garganica. L’accordo tra il giudice e l'avvocato, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, era noto da tempo nell'ambiente criminale. Sempre secondo le accuse, i detenuti contavano su questo accordo e, in cambio del pagamento di tangenti, riuscivano a ottenere provvedimenti di concessione di arresti domiciliari o remissione in libertà, pur essendo sottoposti a misura cautelare in carcere per reati anche associativi. Tutto ciò consentiva - secondo la Procura di Lecce - ai detenuti di rientrare nel circuito criminale.

Molte altre persone indagate Nell'indagine della Dda di Lecce sono indagate numerose altre persone, nei confronti delle quali sono state disposte delle perquisizioni e le cui posizioni sono all'attenzione della magistratura di Lecce. Si ipotizza che gli indagati siano coinvolti, oltre che in episodi di corruzione, anche in fatti di rivelazione di segreti d'ufficio per avere acquisito e divulgato, illecitamente, notizie custodite in banche dati riservate, relative a dichiarazioni di collaboratori di giustizia ancora segrete. Le indagini si basano su intercettazioni telefoniche e ambientali, videoriprese in uffici e ambienti interni ed esterni, pedinamenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, esame di documentazione, perquisizioni e sequestro di ingenti somme di denaro contante.

Tangenti trovate durante perquisizioni Secondo la Dda di Lecce, il 9 aprile scorso c’è stata una perquisizione nell’ufficio del gip De Benedictis al Palazzo di Giustizia di Bari e l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di una tangente di circa 6.000 euro, ricevuta poco prima dall'avvocato Chiariello. Il giudice, subito dopo, ha presentato al Csm richiesta di dimissioni dalla magistratura perché provava "vergogna". È stata perquisita anche l’abitazione del magistrato dove, nascoste in alcune prese per derivazioni elettriche, sono state sequestrate numerose mazzette di denaro per importi variabili tra 2.000 e 16.000 euro (per un totale di circa 60.000), ritenute frutto della corruzione.

L’incontro del 9 aprile tra De Benedictis e Chiariello Grazie ad appostamenti e intercettazioni, le forze dell’ordine hanno ricostruito proprio l’incontro del 9 aprile tra De Benedictis e Chiariello. Stando alle indagini, De Benedictis sarebbe andato a casa dell'avvocato Chiariello per riscuotere il prezzo della corruzione per la concessione degli arresti domiciliari ad Antonio Ippedico, in carcere per associazione mafiosa e poi agli arresti domiciliari. In quell'occasione i carabinieri hanno osservato l’incontro tra De Benedictis e Chiariello, con il giudice che è salito nello studio legale alle 8 del mattino, poi è andato via qualche minuto dopo con del materiale cartaceo nelle mani e, senza mai essere perso di vista dai carabinieri, è salito sull'auto ed è andato in ufficio. Qui De Benedictis, ripreso dalle telecamere nascoste, ha tirato fuori una busta piena di banconote dal giubbotto e l'ha messa nelle tasche dei pantaloni. A questo punto i carabinieri sono intervenuti e hanno perquisito il magistrato, sequestrando la somma in contante di 6.000 euro. De Benedictis ha subito rilasciato a verbale dichiarazioni spontanee con le quali ha ammesso di avere ricevuto poco prima da Chiariello la somma "per il disturbo" e di volersi dimettere dalla magistratura per la vergogna.