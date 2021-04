Covid e matrimoni: nel decreto riaperture nessun accenno su protocolli

Con il nuovo decreto Covid emanato dal governo Draghi, molte attività guardano a un’imminente riapertura dopo mesi di stop. La road map per la ripartenza delle attività prevede ripartenze graduali, in prima battuta nelle zone gialle, a partire da lunedì 26 aprile fino a luglio. Si inizerà la settimana prossima con bar e ristoranti con tavoli all’aperto, musei, cinema e teatri. Sarà poi il turno di piscine e palestre, fino ad arrivare a congressi, fiere, parchi tematici e centri termali. Un settore che non viene citato nel decreto è invece quello dei matrimoni, per cui - al momento - non è prevista alcuna riapertura definita nei dettagli o con un protocollo particolare.

"Per il CTS possono riaprire tutte le attività economiche, tutte tranne quelle del wedding e degli eventi privati. Serviva un consulto di scienziati per arrivare a questa conclusione senza senso?”, scrive Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, in un lungo sfogo sulla pagina Facebook dell’associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding.

Turismo e matrimoni

Per l’Italia il problema della mancanza di certezze sulla ripresa dei matrimoni si lega anche al turismo. Secondo i dati di una ricerca di Jfc, pubblicata da ANSA in anteprima, prima della pandemia l’industria legata al comparto dei matrimoni aveva registrato 486 milioni di euro di fatturato da oltre 9mila matrimoni di stranieri in Italia, con un milione e 783mila presenza sul territorio tra invitati e partecipanti. "Considerando che i mercati Usa e Gran Bretagna – afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e direttore dell'Osservatorio Italiano Destination Wedding Tourism - rappresentavano in epoca pre-pandemia ben il 39,6% del valore del wedding tourism, è interessante focalizzare l'attenzione su come si stanno comportando proprio questi mercati. Dalla rilevazione emerge che i wedding specialists operanti in questi due mercati hanno perso, nel 2020, il 69,7% degli eventi e il 78,9% di fatturato. Tuttavia rimane elevato l'interesse per l'Italia come destination wedding, in quanto oggi il 59,2% dei wedding specialists di questi due mercati anglofoni dichiara di avere molta richiesta per l'Italia, purtroppo al momento impossibile da soddisfare".

Crollo del fatturato

Stando sempre al report di Jfc, per il 45,2% degli operatori non ci sarà alcuna ripartenza prima della primavera 2022. Feruzzi continua: "I dati fanno comprendere il perché del tracollo del settore in Italia: nel 2020 ha purtroppo segnato un -87,3% di presenze ed un ancor più significativo -92,7% di fatturato rispetto ai dati dell'anno precedente, assestandosi pertanto a 35,5 milioni di fatturato generati da 226 mila presenze"