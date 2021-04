Solo a luglio parchi divertimento aperti, Gardaland: "Inspiegabile"

Se dal 26 aprile ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri potranno riaprire gradualmente, non sarà così per i parchi divertimento. Secondo il nuovo decreto infatti, i parchi a tema dovrebbero aspettare il 1° luglio per aprire i cancelli al pubblico così come fiere e congressi. Ma a differenza di questi ultimi i parchi come Gardaland svolgono prevalentemente le attività all’aperto. Da qui il malcontento dei gestori (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).