Sirmione, Ferrari finisce nel lago di Garda

L’incidente è avvenuto il 19 aprile scorso. La Ferrari 812 GTS, una supercar da 336 mila euro, è finita in acqua. Il perché è semplice: il suo proprietario si è dimenticato di mettere il freno a mano e lasciato la marcia in folle.

Un disastro

Un attimo di distrazione e la frittata è servita. La voglia di fare due passi sulla riva del lago di Garda, magari uno sguardo al telefonino e ti dimentichi di mettere il freno di stazionamento e la marcia. Potrebbe essere andata così allo sfortunato proprietario della Ferrari che ha visto finire in acqua la sua auto di lusso. Il bolide per fortuna si è immerso fino all’altezza delle ruote, così si sono limitati i danni. La Ferrari è stata poi ripescata da un carro attrezzi dopo l’intervento sul posto della polizia locale.

L'ironia dei social

La Ferrari oltre ad essere andata in acqua è finita anche in rete. La storia è stata subito ripescata da tutti i social e diventata virale. "Il primo bagnetto a Sirmione o voleva risparmiare i soldi del lavaggio auto". E' uno dei tanti post ironici pubblicati sulla pagina Facebook "Sei di Sirmione se..." Oppure: "Non c'entra nulla l'invidia", ha commentato un altro utente del popolare social network. "Meglio che sia capitato ad un proprietario di una Ferrari che a un povero cristo come me che acquista un utilitaria di 15.000 euro in 2.500 rate!".