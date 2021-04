Contributi Covid, Gdf arresta 21 persone per truffa e frode

Si sarebbero accaparrati 4 milioni di euro attraverso società fittizie che hanno consentito l’accesso al Fondo di Garanzia dello Stato riservato alle piccole e medie imprese per l’emergenza covid. Non solo. Sarebbero riusciti a truffare anche istituti di credito ottenendo svariate forme di finanziamenti. Con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni di istituti di credito e truffa sui finanziamenti e contributi pubblici per il Covid, alla bancarotta fraudolenta e all'autoriciclaggio, sono state arrestate 21 persone dagli uomini della Guardia di Finanza tra Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria.

I presunti dominus

A capo della presunta associazione a delinquere smascherata dall’inchiesta coordinata dalla procura di Monza, stando a quanto ricostruito dalle indagini c’erano un commercialista milanese, un imprenditore calabrese residente a Bergamo e un consulente fiscale di Cologno Monzese. Proprio nello studio fiscale di quest’ultimo sono risultate domiciliate le sedi di alcune società 'scatole vuote', con le quali l’uomo avrebbe tessuto rapporti commerciali. I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono così risaliti a tutti e tre i filoni societari risultati coinvolti nella maxi frode, con sedi tra le province di Monza, Milano, Piacenza e Bergamo.