Meteo, le previsioni di lunedì 19 aprile

Settimana caratterizzata ancora dall’instabilità ma, soprattutto al Nord, le temperature cominceranno a salire. Al Centro e al Sud non sono esclusi rovesci e temporali, con locali grandinate: dal pomeriggio peggioramenti in particolare su Lazio, Umbria, regioni adriatiche e gran parte delle regioni meridionali. Cielo coperto al Nordest e più soleggiato al Nordovest

Le previsioni al Nord

Come detto, gli esperti prevedono per lunedì 19 aprile cieli più coperti sul Nordest: attesa anche qualche occasionale precipitazione sui rilievi. Il tempo dovrebbe essere più soleggiato sul Nordovest. I valori massimi oscillano tra i 12 gradi di Trieste e i 17 di Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo, nubi sparse per tutta la giornata e temperature minime di 8 gradi; in quello piemontese cielo sereno, con qualche nuvola in serata, e minime a 6 gradi.