Meteo weekend, le previsioni di sabato 10 e domenica 11 aprile

Un nuovo peggioramento del tempo è atteso nel fine settimana. E’ in arrivo la prima di una serie di perturbazioni che interesseranno il nostro Paese anche la prossima settimana. Venti di scirocco faranno risalire le temperature ma piogge anche battenti coinvolgeranno il Nord e parte del Centro

Ci attende un fine settimana caratterizzato dal maltempo. Le piogge interesseranno prevalentemente il Centro-Nord, con le prime avvisaglie già nella mattinata di sabato. Pochi i cambiamenti al Meridione dove continuerà a splendere il sole, in un contesto asciutto e mite

Le previsioni di sabato 10 aprile



Le prime regioni ad essere coinvolte dal maltempo saranno quelle nord occidentali: Piemonte, Liguria e poi subito Toscana con piogge che si faranno sempre più diffuse. Tornerà inoltre a cadere la neve sulle Alpi, anche copiosa a partire dai 1200-1400 metri di quota. Attenzione alla serata di sabato quando Liguria, il basso Piemonte e l’alta Toscana saranno presi di mira da forti piogge, temporali e locali nubifragi. Nel frattempo la perturbazione raggiungerà anche il Lazio, le Marche e l’Umbria. Sul versante delle temperature, lo scirocco porterà un generale aumento termico, più sentito al Sud.

Le previsioni di domenica 11 aprile

Avremo la cosiddetta “Italia divisa in due”. Le regioni meridionali beneficeranno ancora di una giornata asciutta con un ulteriore aumento delle temperature. Tutto il Nord e alcune aree del Centro (Toscana, Marche, Umbria) saranno invece interessate da piogge moderate o forti. Il Sud e il resto del Centro invece, nonostante una maggior copertura nuvolosa, potranno godere di un contesto decisamente più asciutto. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo al Nord (comprese tra 9 e 13 gradi) e parte del Centro, in aumento al Sud e sulle Isole (fino a 20 gradi). Venti forti meridionali con mari molto mossi o agitati e possibili mareggiate.