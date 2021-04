Locatelli a Sky TG24: "Rt migliora, alcune Regioni in arancione"

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità a "Buongiorno" commenta le parole di Draghi su "chi salta la fila": "Il presidente ha lanciato un messaggio forte per fare appello allo spirito civico di ognuno, per dare la precedenza a chi rischia di più". Sul piano vaccinale: "Non c'è stata una svista in termini di priorità"

"L'indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione". A confermarlo a Sky TG24 è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, inttervenuto a "Buongiorno". Sul piano vaccinale Locatelli ha affermato che "non c’è stata una svista in termini di priorità” delle vaccinazioni “perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai fragili”. E facendo riferimento all’attacco di Draghi durante la conferenza stampa di ieri a chi “salta la fila” delle vaccinazioni a danno dei più fragili, Locatelli ha spiegato: “Il messaggio forte del presidente Draghi è di fare appello alla sensibilità, alla coscienza e allo spirito civico di ognuno per dare la priorità a chi rischia di più". (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).