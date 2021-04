Lecce, studentessa denuncia divieto vendita assorbenti dopo le 18

Con un post sul suo profilo Facebook ha manifestato tutto il suo disappunto. “Siamo arrivati all’assurdo. Non solo sono considerati ‘beni di lusso’, non solo paghiamo il 22% di Iva, ma adesso devo anche privarmi di un qualcosa di cui io e miliardi di donne abbiamo bisogno ogni mese. Che facciamo, per questa zona rossa non facciamo venire la Mestruazione? Sono senza parole”, sono state le parole scritte da Alessia Ria, studentessa di 22 anni, che non ha potuto acquistare gli assorbenti (non considerati beni di prima necessità) in un supermercato di Collepasso, in provincia di Lecce, perché erano passate le 18. Il suo sfogo è stato condiviso sul social e ripreso anche dalla stampa locale, tanto che la Regione Puglia ha corretto in corsa il tiro apportando una modifica nelle Faq dell’ordinanza: “Agli esercizi di vendita di generi alimentari che non sono tenuti all’obbligo di chiusura alle 18, è consentita la vendita di assorbenti, data la loro specifica funzione, entro l’orario della chiusura ordinaria” (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).