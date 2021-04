Meteo, le previsioni di venerdì 2 aprile

Tempo stabile e soleggiato, soprattutto al Nord, venti deboli nel Meridione. Qualche rovescio arriva in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Sardegna. Ultimo giorno di sole della settimana, da sabato temporali anche di grande intensità in gran parte della Penisola Condividi:

Venerdì 2 aprile ultimo giorno di sole e bel tempo della settimana in Italia. Cielo sereno in particolare a Nord, qualche debole vento nel Meridione. Rovesci sono previsti in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria. Da sabato, invece, tornano temporali anche di forte intensità. Nella giornata di venerdì le temperature sfiorano condizioni quasi estive, con punte fino a 26°C (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Sole e cielo sereno al Nord, con temperature quasi estive fino ai 26°C, per l'ultimo giorno di alta pressione prima dell'arrivo di una nuova perturbazione. Rovesci sono previsti solo in Friuli-Venezia Giulia. A Milano mattinata fresca e soleggiata con una minima di 12°C, le temperature si alzano nel pomeriggio per arrivare fino ai 26°C. Stesse condizioni climatiche anche a Torino, in entrambi i capoluoghi non sono presenti allerte meteo.

Le previsioni al Centro Bel tempo anche in gran parte delle regioni centrali, qualche velatura solo in Sardegna e temperature alte con massime oltre i 20°C. Nuvole alternate a schiarite in mattinata a Roma, poi la giornata migliora con cielo splendente fino alla sera. Le temperature nella Capitale oscillano tra gli 11°C e i 22°C. Venti deboli al mattino a Firenze ma cielo sereno e tanto sole per tutto l'arco della giornata. La minima è di 7°C e la massima di 25°C.