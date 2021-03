Concorso Barilla: 4mila euro a chi disegna un nuovo formato di pasta

L’iniziativa si chiama “Barilla New Pasta Shape”. Il contest è aperto a tutti i maggiorenni e si chiude il 4 giugno: per partecipare bisogna creare un prodotto che in qualche modo rivoluzioni gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici di uno dei cibi più amati, magari usando materie prime alternative al grano duro. Il vincitore verrà annunciato a luglio

Il concorso si chiuderà il prossimo 4 giugno ed è aperto a tutti i maggiorenni. Per partecipare bisogna creare non solo un nuovo formato di pasta secca, ma anche un prodotto che in qualche modo rivoluzioni gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici di uno dei cibi più amati. Si potranno usare materie prime alternative rispetto a quelle utilizzate di solito (cioè il grano duro, anche integrale). Ad esempio, si potrà utilizzare il farro, il grano saraceno, le farine di legumi, il mais o il riso.

Il bando

“Siete invitati a fare una nuova forma per trasmettere i valori del marchio Barilla”, si legge nel bando del concorso. E ancora: “Il formato di pasta proposto dovrà interagire in modo funzionale con il condimento, mescolando, contenendo o trattenendo il sugo per creare un effetto policromatico e fornire un’esperienza gastronomica appagante”. Ci sono poi un po’ di dettagli su come deve essere la nuova pasta: per la corta è ammessa una lunghezza di 45 +/-15 mm e un diametro di 15 +/- 5 mm; per la lunga una lunghezza di 200-300 mm.