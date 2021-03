Meteo, le previsioni di lunedì 29 marzo

Si apre una settimana di caldo fuori stagione. Con l’arrivo dell’anticiclone africano inizierà un periodo caratterizzato, oltre che dal bel tempo, anche da temperature in rapido aumento. Questo periodo mite e asciutto non durerà a lungo, perché tutto cambierà proprio in prossimità delle festività di Pasqua. Fino a venerdì 2 aprile le temperature potranno superare la media del periodo di quasi 10 gradi. I valori massimi raggiungeranno punte di 24-26 gradi su molte regioni, come ad esempio in Toscana, Emilia, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Sardegna. La situazione cambierà per le festività pasquali. Una perturbazione piomberà sull'Italia, interessando principalmente il Centro Nord. L'aria più fresca sarà accompagnata anche da piogge e da neve in montagna al di sopra dei 1000-1200 metri di quota.

Le previsioni al Nord

Giornata di sole con il transito di velature nelle zone di pianura. Nubi basse e nebbie al primo mattino su Veneto ed Emilia. Massime in rialzo e comprese tra 15 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di sole su tutte le regioni con temperature in aumento sull’area tirrenica. Variabile sulle zone adriatiche con nubi basse o nebbie al mattino. Massime comprese tra 17 e 22 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo anticiclonico con bel tempo ovunque. Cieli sereni o poco nuvolosi con massime in ulteriore aumento e punte di 22-23 gradi.