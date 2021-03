Covid, Valle d'Aosta pronta anticipare misure restrittive

Si aggrava la situazione in Valle d'Aosta dove si sta valutando di anticipare le misure restrittive già da sabato prossimo 27 marzo. L’ipotesi al vaglio è quella di istituire una 'zona rossa' per limitare gli spostamenti e gli assembramenti sul territorio nel fine settimana. In seguito all'aggravamento del contagio da Covid-19, soprattutto nei comuni di Ayas, Donnas e Courmayeur, il Governo regionale sta lavorando in queste ore per un contenimento della diffusione del virus che, negli ultimi 7 giorni ha visto i nuovi casi positivi salire a 291 su 100.000 abitanti e l'indice Rt puntuale balzare a 1.75 ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE CORONAVIRUS - SPECIALE VACCINI - QUANDO MI VACCINO ).

L’inchiesta della procura Aosta su piano vaccinale Vda

In concomitanza con l’aggravamento del contagio del virus in Valle d’Aosta è partita un’inchiesta condotta dalla procura di Aosta sull'applicazione del piano vaccinale anti-Covid19. Si tratta di un fascicolo modello 45, quindi per fatti non costituenti notizia di reato. Il pm Francesco Pizzato ha delegato il Nas dei carabinieri di verificare l'applicazione del piano vaccinale redatto a livello ministeriale e riscontrare se ci sono state eventuali segnalazioni di persone vaccinate ma non aventi diritto in base allo stesso piano del ministero. In particolare si vuole accertare se siano state somministrate dosi di vaccino a soggetti che non ne avevano titolo e che non rientravano neppure nella lista 'last minute', che in pochi giorni aveva raccolto 1.500 disponibilità da parte di persone pronte a farsi vaccinare con scarso preavviso in caso di rinunce. Sono infatti arrivate agli investigatori segnalazioni "particolareggiate" da un punto di vista dei contenuti e della descrizione dei fatti rispetto a presunti episodi di questo tipo. Spetterà al Nas stabilirne la fondatezza.