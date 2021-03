Maestra morta di Covid a Paderno, sull’epigrafe il disegno di alunna

Il ritratto è stato scelto dai famigliari della donna per il manifesto funebre. "Genny ha voluto essere ricordata non con una bella foto ma con il disegno di un bambino. Ci ha voluto forse dire che lei è quello che vedevano i suoi piccoli studenti" ha commentato un’amica

Bocca sorridente, grandi occhiali neri, maglietta gialla. È il disegno di una bimba della scuola elementare Don Milani a Paderno Dugnano, nel milanese, l’immagine che appare nell’epigrafe di Genny Zurlo, maestra per più di vent'anni, morta per Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

Il ritratto

Il ritratto, opera di una ex alunna, è stato scelto dai famigliari della donna per il manifesto funebre. Un gesto molto apprezzato da ex allievi, colleghi e conoscenti. L’immagine è apparsa su Facebook e ha scatenato decine di commenti di commozione. "Il disegno glielo ha donato una bambina, che oggi ha dieci anni, un giorno durante l'intervallo e Genny lo aveva molto gradito, al punto di utilizzarla come immagine del profilo", racconta un’amica della maestra. "Genny ha voluto essere ricordata non con una bella foto, ma con il disegno di un bambino. Ci ha voluto forse dire che lei è quello che vedevano i suoi piccoli studenti" ha commentato un’altra.