Venezia, cadavere recuperato nel canale della Giudecca

Il macabro avvistamento all'altezza della Biblioteca universitaria, in corrispondenza della zona tra le Zitelle e il Redentore. Sul posto i mezzi della polizia, dei vigili del fuoco e del Suem

Il cadavere di un uomo, con molta probabilità un senzatetto conosciuto in zona, è stato recuperato nel canale della Giudecca. Il corpo è stato notato da alcuni passanti, da una barca da trasporto e da un equipaggio dell’Actv. Il cadavere stava galleggiando semisommerso all’altezza della biblioteca universitaria, nei pressi del ponte longo, in corrispondenza della zona tra le Zitelle e il Redentore.

Sul posto polizia e vigili del fuoco

Sul posto si sono immediatamente portati i mezzi della polizia, dei vigili del fuoco e del Suem. I primi hanno attivato le indagini (per le quali è stata informata la Procura di Venezia), mentre i secondi hanno provveduto al ripescaggio del corpo. Si attende il via libera del magistrato di turno per portare il cadavere all’obitorio.