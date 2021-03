Venezia, delfini a spasso nel Canal Grande

I due esemplari evidentemente hanno approfittato dello scarso traffico nelle acque della Laguna per avventurarvisi a caccia di cibo, tra lo stupore dei presenti

Alle meraviglie di Venezia oggi se n’è aggiunta un’altra. Anzi due. Una coppia di delfini è stata avvistata nuotare nel Canal Grande. I due esemplari evidentemente hanno approfittato dello scarso traffico nelle acque della Laguna per avventurarvisi a caccia di cibo, tra lo stupore dei presenti che ne hanno immortalato l’incedere con filmati e foto. Non è comunque la prima volta che accade un episodio del genere, anche l’anno scorso in questo periodo c’erano stati avvistamenti, dalla Laguna fino a Chioggia.