Le imprese agricole sopravvivono al Covid con la consegna a domicilio

Tra le molte perdite causate dall'impatto della pandemia, gli agriturismi e le aziende hanno cercato di reinventarsi con la consegna a casa. Claudio Rinaldi, che ha un allevamento di bovini, ha creato "l'agriburger" per i suoi clienti.

Un anno fa, per la prima volta, abbiamo visto gli scaffali dei supermercati vuoti e fuori le file di persone preoccupate di non trovare da mangiare, tutte da sempre abituate a fare solo qualche metro per trovare qualunque cosa dentro i market. In quel momento, molti hanno iniziato a fare la spesa a domicilio direttamente dalla campagna. Alcune aziende agricole si sono organizzate per andare incontro a questa domanda e, soprattutto, per sopravvivere.

Claudio Rinaldi ha un agriturismo a Lurano, vicino Bergamo: una piccola impresa familiare per lo più basata sulla ristorazione. La carne che viene prodotta nell’allevamento è quella che viene servita nell’agriturismo e, quando tutto è stato chiuso, Claudio si è trovato con i prodotti pronti e i tavoli vuoti. “Dal punto di vista della ristorazione, la perdita è stata enorme”, racconta, “a un certo punto abbiamo iniziato a pensare a delle alternative”. Molte aziende agricole, che vivevano di questo doppio canale, si sono dovute reinventare. Da qui, è nata l’idea della consegna a domicilio. “Abbiamo chiuso a marzo, quando il silenzio surreale veniva rotto solo dalle tante telefonate di chi ci chiamava per disdire e dal suono delle ambulanze”, racconta Claudio, “volevamo ripartire il prima possibile, anche per dare un servizio alle persone del paese”.

Quando è iniziato il lockdown, molte imprese agricole si sono trovate in difficoltà, soprattutto quelle che vivevano non solo della vendita dei propri prodotti, ma anche della ristorazione e accoglienza. I dati sottolineano che, soprattutto nei primi mesi, la spesa in campagna ma "da casa", è aumentata. Per esempio, Cortilia, un mercato agricolo online, ha registrato un +175% nel fatturato dell'ultimo anno. “Abbiamo deciso di vendere la nostra carne a chilometro zero vedendo anche come con la pandemia fosse aumentata molto la richiesta di prodotti del territorio”, racconta Claudio.