Le previsioni meteo del weekend dal 20 al 21 marzo

Comincia la primavera ma sarà un fine settimana all’insegna del freddo e addirittura di qualche nevicata. I cieli saranno prevalentemente coperti sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le precipitazioni saranno più intense al Sud. Temperature in calo

Comincia la primavera ma quello di sabato 20 e domenica 21 marzo sarà un weekend all’insegna del freddo e addirittura di qualche nevicata. Si potrà vedere qualche fiocco anche a bassa quota, da Nord a Sud. I cieli saranno prevalentemente coperti sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le precipitazioni saranno più intense al Sud. Temperature in calo, con massime generalmente comprese tra gli 8 e i 14 gradi. Venti perlopiù moderati e mari mossi ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 20 marzo

Le previsioni al Nord

Tempo variabile al Nord. Al mattino cieli sereni sull’area occidentale, più coperto sui settori orientali. Condizioni instabili nel pomeriggio, con possibili nevicate anche a 500 metri di quota. La situazione si andrà stabilizzando in serata su tutta l’area. Deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 2-300 metri. Temperature in calo con massime comprese tra gli 8 e i 12 gradi. Venti moderati da Est e mari mossi. Per lo più soleggiato a Milano e Torino, con temperature di 12 e 8 gradi.

Le previsioni al Centro

Instabile al Centro. Cieli coperti dal mattino su Lazio, Marche e Abruzzo, con deboli precipitazioni. Nubi irregolari e precipitazioni nel pomeriggio su Marche e Abruzzo. Stesse condizioni anche in serata. Neve a partire da quote collinari. Temperature in lieve calo con massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi. Venti da deboli a forti da Nord Est e mari da mossi a molto mossi. Parzialmente nuvoloso a Roma e Firenze, con temperature di 14 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Piogge al Sud. Instabilità dal mattino con nubi e precipitazioni sparse su tutta l’area. Nel pomeriggio ancora piogge su gran parte della zona. In serata i rovesci si andranno intensificando soprattutto sulla Sicilia. Neve a partire dai 300-400 metri su Campania, Molise e Basilicata. Temperature stabili con massime comprese tra i 10 e i 14 gradi. Venti moderati di direzione variabile e mari da poco a molto mossi. Pioggia a Napoli e Palermo, con temperature di 12 e 13 gradi.