Il duplice omicidio è avvenuto in un appartamento, le vittime avevano 61 e 91 anni. Caccia all’uomo in tutta la provincia

Duplice omicidio questo pomeriggio a Massafra, nel Tarantino. A quanto si è appreso, un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie 65enne e la suocera di 91 anni in un appartamento di via Leonardo Da Vinci, e poi è fuggito con la sua auto. Sul posto i carabinieri della compagnia e del comando provinciale di Taranto. In questo momento proseguono le ricerche in tutta la provincia.