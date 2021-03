Meteo, le previsioni di giovedì 11 marzo

Nei prossimi giorni le temperature saranno in aumento ma con cieli a tratti nuvolosi, e deboli precipitazioni. Da giovedì i venti si faranno più intensi e ruoteranno dai quadranti meridionali. Arriverà dunque aria più mite e più umida che favorirà lo sviluppo di nuvolosità sulle regioni del Nord. Non è esclusa qualche breve pioggia sulla Liguria e la Lombardia. La situazione sarà migliore sul resto d’Italia dove si farà sentire in modo più accentuato il rialzo delle temperature. Dalla serata è previsto un aumento della nuvolosità anche sulle regioni centrali tirreniche. Il tempo proseguirà molto variabile con l’arrivo di altre piogge soprattutto nella giornata di domenica.

Le previsioni al Nord

Mattinata soleggiata su tutte le regioni. Aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio sulle Alpi e in Liguria dove saranno possibili isolate deboli piogge. Temperature in aumento con valori massimi compresi tra 13 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di sole con qualche disturbo in più sulla fascia tirrenica. Nuvole in aumento e qualche pioggia dalla sera sull’alta Toscana. Temperature in rialzo con massime comprese tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Ultime piogge sulla Sicilia nord orientale e bassa Calabria, poi la giornata volgerà al bello ovunque. Temperature senza variazioni con massime tra 12 e 16 gradi.