"Adidas regala scarpe per la Festa della donna", la truffa su WhatsApp

Il messaggio virale che sta girando in queste ore rimanda a un link con un questionario e la richiesta di una piccola somma per la presunta spedizione. In questo modo in truffatori si impossessano dei dati della carta di credito degli utenti

Un messaggio virale sta girando in queste ore su Whatsapp e annuncia che Adidas ha deciso di regalare delle scarpe in occasione della Festa delle donna. Ma attenzione, è solo una truffa e l'invio del messaggio da parte di amici e conoscenti potrebbe essere il segno che anche loro ci sono cascati.

La truffa

Cliccando sul link che rimanderebbe al concorso, infatti, come spiega Bufale.net, si arriva in realtà a un questionario in seguito al quale, per ottenere l’omaggio, viene richiesta una cifra minima per la spedizione. E così, oltre a non ricevere affatto delle scarpe in regalo, si affidano ai truffatori i dati della propria carta di credito. L'invio del messaggio potrebbe dunque esservi arrivato da chi lo ha inoltrato in buona fede, senza aprire il link, o da qualcuno che invece vi ha cliccato, generando cosi l'invio automatico del messaggio.