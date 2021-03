Uccisa a Faenza, killer confessa: "Promessi 20mila euro e un'auto"

Il 53enne Pierluigi Barbieri ha ammesso di aver ucciso Ilenia Fabbri all'interno del suo appartamento lo scorso 6 febbraio in cambio di una ricompensa. Durante il suo interrogatorio, Claudio Nanni, l'ex marito accusato di essere il mandante, ha dichiarato di aver chiesto all'uomo solo di far paura alla ex moglie che gli continuava a chiedere soldi e non di ucciderla