Meteo, le previsioni di martedì 9 marzo

Piogge e temporali, in particolare nelle zone centrali e in espansione a Sud e verso il Nord, nella prima parte della settimana. Martedì è atteso un vortice sulla Sardegna e forti precipitazioni su Lazio, Marche e Abruzzo. In leggero calo le temperature

Prevalentemente soleggiato al Nord, salvo nubi in Emilia Romagna e sulle Alpi centrali con neve sparsa a 800 metri circa. Sole alternato a nuvole anche in Piemonte, Lombardia e Valle D'Aosta. Temperature frizzanti sotto la media del periodo con massime non oltre i 15°C. Nuvole alternate a schiarite per tutta la giornata a Milano, ma nessun allerta meteo. Le temperature oscillano tra i 4°C e i 12°C. A Torino cielo coperto al mattino con parziali aperture nel pomeriggio e sera, La minima è di 6°C e la massima raggiunge i 12°C.

Dal mar Mediterraneo arriva una perturbazione che raggiunge prima la Sardegna con forti vortici, poi Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. Piogge e temporali lasceranno, però, l'Italia già tra mercoledì e giovedì. Martedì caratterizzato da forti temporali nel Lazio e intense precipitazioni nelle altre regioni centrali. Le temperature massime sono sotto la media del periodo. Temporali al mattino a Roma dove la pioggia continua a cadere anche nel pomeriggio ma con minore intensità. Previsto allerta meteo per pioggia, nella Capitale la massima arriva a 14°C e la minima a 9°C. Parzialmente nuvolosa la giornata a Firenze dove è presente un allerta meteo per vento.

Le previsioni al Sud

Temporali e maltempo in Sardegna, qualche rovescio anche in Campania e Puglia. In Sicilia qualche velatura martedì, mentre le piogge arriveranno a partire da mercoledì. A Napoli inizia a piovere dal mattino con precipitazioni intensificate nel pomeriggio e allerta meteo per pioggia. Il mare è mosso e la temperatura varia tra i 10°C e i 13°C. Sole al mattino e nuvole intense a partire dal pomeriggio a Palermo. Nel capoluogo siciliano non è previsto alcun allerta meteo e la temperatura va dagli 11°C ai 17°C.