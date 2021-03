Fs, da aprile treni covid free sulla tratta Roma-Milano

Lo ha annunciato l’Ad e direttore generale di Fs italiane Gianfranco Battisti in occasione della presentazione del treno sanitario e dell'hub vaccinale alla stazione Termini. Questa soluzione verrà implementata durante l’estate verso le destinazioni turistiche

Dal mese di aprile si aggiungerà un altro elemento di sicurezza per chi viaggerà sull’alta velocità Roma-Milano. Alcuni treni della tratta saranno garantiti con la procedura covid free. Verranno eseguiti i test prima di salire a bordo ai passeggeri ma anche al personale di bordo. Ad annunciarlo l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, Gianfranco Battisti, in occasione della presentazione del treno sanitario e dell'hub vaccinale alla stazione Termini.

Viaggi covid free anche verso destinazioni turistiche

La soluzione verrà implementata nei prossimi mesi. Treni covid free si aggiungeranno verso altre destinazioni, soprattutto mete turistiche. "Abbiamo scelto - ha aggiunto Battisti - la tratta Roma-Milano per la fase iniziale di test. Svilupperemo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate. E questa sarà un'occasione straordinaria che permetterà di raggiungere destinazioni come Venezia e Firenze".