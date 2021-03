Le strade di Roma diventano un monopoli, l'idea di Azzurra e Filippo

Entrambi architetti, durante i mesi di quarantena hanno pensato e ideato un nuovo gioco di società che parlasse della "città eterna". Una citazione al gioco da tavolo che ha cresciuto moltissime generazioni e che tutti hanno ritirato fuori nei mesi dell'emergenza virus. Condividi:

Era Pasquetta, quella che ricorderemo come la Pasqua del lockdown. Tutti in casa in una bella giornata di sole a cercare modi per passare il tempo: impastare, vedere film e giocare ai giochi di società. Azzurra e Filippo, amici dai tempi dell’università, entrambi architetti, stavano passando insieme la quarantena e i mesi di smart working. Quel giorno hanno tirato fuori il Monopoli. “Azzurra perdeva sempre, pur avendo comprato molte proprietà”, racconta Filippo, “e a un certo punto le ho detto vabbè ma te sei comprata San Lorenzo mica via Condotti”. E da lì hanno iniziato a pensare a un Monopoli romano: un gioco da tavola dedicato a quello che “ha cresciuto tutti noi” che parlasse della “Città eterna” in un momento in cui non si poteva viverla. “Prima non avremmo mai avuto tempo di fare lunghe partite a Monopoli”, dice Filippo, “o forse avremmo lasciato cadere l’idea come uno scherzo”.

Invece si sono messi a progettare, graficare e costruire il loro gioco. “È stato anche un modo per rispondere alla situazione di isolamento in cui vivevamo tutti”, spiega Azzurra, “la voglia di finirlo rappresentava una reazione a quel momento di stallo”. L’essere due creativi anche di professione li ha aiutati non solo nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, ma anche con la fantasia. Poi è arrivata la fase di testing, ovviamente su Zoom. “Abbiamo iniziato a chiamare i nostri amici per lunghe partite di questo monopoli in versione romana”, racconta Filippo, “e anche i toscani si divertivano”. Tra parodia e citazione, la mascotte del gioco è un gabbiano: un simbolo della città, forse impopolare, come dicono Filippo e Azzurra, “ma sempre sulla bocca de tutti”.

Azzurra e Filippo sono romani di adozione e ormai la cadenza e i proverbi fanno parte di loro, così come i luoghi di questa città dove vivono da quasi vent’anni: “Proprio perché neoromani l’abbiamo sempre girata tanto e volevamo che questo gioco fosse fatto proprio dei nostri posti”, dice Azzurra.