Iacopo Melio dimesso dall’ospedale dopo due ricoveri per Covid

Il consigliere regionale toscano annuncia via social il ritorno a casa dopo 18 giorni dal primo ricovero per Covid e 27 del secondo. “”È stata dura ma ce l’ho fatta, sono stato più forte” ha scritto su facebook

“HO VINTO IO”. Comincia così l’ultimo messaggio postato su facebook da Iacopo Melio, consigliere regionale per la Toscana e Cavaliere dell'Ordine al Merito, risultato positivo al Coronavirus lo scorso dicembre e ricoverato un mese fa all’ospedale San Giuseppe di Empoli per sopraggiunte complicazioni (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Il contenuto del post su facebook

“È stata dura ma ce l’ho fatta, sono stato più forte. Sono negativo” scrive. “Ho sconfitto il virus, ma non i suoi effetti e tutto ciò che ha lasciato. Perché il bastardo ti cambia, nel corpo e nella testa, e l’unica cosa certa è che non si torna più come prima”. E ancora: “Sarà un recupero lungo e lento, alla ricerca di un equilibrio precario. Adesso avrò bisogno di dedicarmi a me stesso: al peso e alla muscolatura da recuperare, alla respirazione che deve tornare, ad un’alimentazione non del tutto ripristinata. Tornerò al lavoro, gradualmente e a piccole dosi, perché sento il bisogno di raccogliere anche questo incubo e farne qualcosa di buono, dalla parte degli ultimi, con maggior consapevolezza e determinazione”.