Meteo, le previsioni di giovedì 25 febbraio

Ci attendono altre giornate di stabilità ad eccezione di nebbie o foschie mattutine sulle pianure del Nord. Temperature in aumento con punte superiori ai 20 gradi su molte aree del Paese. Bello anche il weekend probabilmente con qualche grado in meno. Lontane le perturbazioni, non pioverà nei prossimi 8-10 giorni

Fino a venerdì tutta l’Italia sarà interessata da un imponente anticiclone alimentato da correnti nord africane. Ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e temperature in ulteriore aumento. Il Nord sarà parzialmente penalizzato a causa di ostinate nebbie o foschie in pianura. Le giornate più miti saranno giovedì e venerdì con punte di 22-23 gradi in Trentino ma anche 20 gradi a Milano, Torino, Bologna. Caldo anche in montagna. L'atmosfera mite non risparmierà il Centro Sud: anche qui sono attesi valori superiori ai 20 gradi in Toscana, Sicilia e Sardegna. Questa situazione sarà minacciata solo nella seconda parte del weekend con l’arrivo di aria più fresca proveniente dai Balcani.

Le previsioni al Nord

Giornata di sole con locali foschie o nebbie al primo mattino pin pianura ma in rapido dissolvimento nel corso del giorno. Soleggiato lungo le coste e in montagna. Molto mite con massime comprese tra 17 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Continua indisturbata la fase di tempo soleggiato e caldo. Locali foschie lungo il Tirreno al primo mattino. Temperature fino a 22 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile e ben soleggiato al Meridione. Qualche disturbo sulle valli appenniniche ma senza piogge. Temperature anche qui al di sopra della media di stagione con valori fino a 20 gradi.