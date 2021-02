Monte Velino, trovato il corpo di uno dei 4 escursionisti dispersi

Il cadavere di Valeria Nella (25 anni) era sotto metri di neve sul monte Velino, in Valle Majelama. Non si trovano ancora Tonino Durante (60 anni), GianMauro Frabotta (33 anni) e Gianmarco Degni, di 26

Dopo quasi un mese di ricerche è stato ritrovato stamattina il corpo di Valeria Mella una degli escursionisti dispersi sul Monte Velino. Il cadavere della 25enne era sotto metri di neve sul monte Velino, in Valle Majelama. Non si trovano ancora Tonino Durante (60 anni), GianMauro Frabotta (33 anni) e Gianmarco Degni, di 26.

Dispersi dal 24 gennaio

approfondimento

Dispersi Velino, continua ricerca escursionisti. Battipista si sgancia

I quattro amici marsicani erano usciti per un’escursione in Valle Majelama, sul Monte Velino, domenica 24 gennaio. Partiti da a Massa D'Albe erano stati sorpresi da una valanga. Le operazioni di soccorso e recupero sono state ostacolate dal maltempo che ha imperversato in queste settimane in Abruzzo col pericolo di nuove valanghe e venti forti che hanno impedito spesso l'uso degli elicotteri.

L'aiuto dei cani molecolari

Nell’area della slavina, larga 200 metri, lunga 600 metri e con uno strato di neve che supera i 6 metri di spessore, i soccorritori hanno utilizzato anche strumenti elettronici e sonde. Il corpo di Valeria è stato ritrovato a circa 300 metri dalla cima del monte Velino, in una zona già battuta nelle giornate di ricerca precedenti. A percepire le tracce del corpo uno dei cani molecolari.