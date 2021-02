Meteo, le previsioni di martedì 16 febbraio

La pesante perturbazione di origine artica che sta attraversando l'Europa porta temperature bassissime anche sull'Italia. La neve ha fatto la sua comparsa anche al Sud imbiancando le coste calabresi. Da martedì la situazione sarà in miglioramento con l’arrivo di un tiepido anticiclone. Non mancheranno delle insidie ma in un contesto decisamente più mite

L’inverno torna in stand-by. Dopo l’affondo gelido dalla Russia torna un vasto anticiclone anche se non ci darà con sicurezza la garanzia di tempo stabile. Il contesto meteorologico tornerà comunque più tranquillo su gran parte del Paese, fatta eccezione per deboli infiltrazioni di aria umida sul Nordovest (soprattutto in Liguria) e la Toscana settentrionale. Il tempo sarà parzialmente disturbato da molte nubi ma le piogge, quando presenti, saranno molto modeste. Altrove avremo una giornata soleggiata, con temperature in aumento nei valori massimi. Continuerà invece a fare abbastanza freddo durante la notte e nelle prime ore del mattino, specie al Nord e su alcuni tratti del Centro dove saranno ancora possibili estese gelate.

Le previsioni al Nord

Molte schiarite alternate e nubi medio alte specie in Val Padana. Nuvoloso sulla Liguria con possibili deboli piogge sul versante centro orientale. Massime in rialzo su tutte le regioni con massime comprese tra 6 e 11 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata discreta con nuvolosità in aumento sull’alta Toscana. Sulla regione nel corso della giornata saranno possibili deboli piogge. Tempo più soleggiato sull’area adriatica. Temperature in aumento e comprese tra 8 e 13 gradi.

Le previsioni al Sud

Si allontana l’insidiosa perturbazione che ha portato freddo e maltempo negli ultimi giorni. Schiarite sul versante tirrenico, ancora nuvole compatte sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia. Massime in lieve rialzo tra 6 e 12 gradi.