Maltempo, ancora gelo sull’Italia. Neve al Sud, allerta in tre Regioni

L'ondata di freddo si fa ancora sentire specie nelle regioni centrali e meridionali. Nevica nel Palermitano e in Calabria sulla fascia ionica, con la temperatura scesa fino a -14 sulla Sila. Le Eolie sono ancora isolate da ieri. Alcuni sindaci hanno deciso di non aprire gli isitituti scolastici per precauzione

L'Italia resta nella morsa del gelo. L'ondata di freddo, accompagnata dalla neve, che ha sferzato la Penisola ha continuato a provocare disagi. Soprattutto nel Centro-Sud: nevica ancora in Sicilia e in Calabria, mentre le isole Eolie sono ancora isolate. Alcuni sindaci hanno deciso per precauzione di tenere oggi le scuole chiuse (Potenza, Altamura, Lanciano in Abruzzo, Pietracatella in Molise). Allerta meteo, dalla Protezione Civile, per le nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ma un'allerta per il rischio ghiaccio è stata segnalata anche in Emilia Romagna e in Toscana. Prosegue il gelo anche in Veneto: -7 a Rovigo, -25 sopra Cortina. Domenica sono state tante le chiamate ai vigili del fuoco e qualche disagio per la viabilità soprattutto sui tratti appenninici (tosco-emiliani e umbro-marchigiani). La polizia stradale invito alla prudenza per la possibile presenza di ghiaccio sulle strade (LE PREVISIONI).

Neve nel Palermitano leggi anche Meteo Sicilia, allerta maltempo oggi: arriva anche la neve A causa del repentino abbassamento delle temperature la neve è caduta abbondantemente anche a bassa quota nel Palermitano. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell'Anas per liberare il fondo stradale, così come in alcuni comuni nelle strade di competenza. La neve è caduta sulla autostrada Palermo-Catania, all'altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie. Eolie ancora isolate Le Eolie sono ancora isolate e a causa delle basse temperature nelle zone sommitali è arrivata anche la neve. Da domenica pomeriggio non sono collegate con la terraferma Lipari, Salina e Vulcano e da due giorni tutte le altre isole, compresa la frazione di Ginostra a Stromboli. Sull'arcipelago continuano a soffiare raffiche di vento proveniente da nord che hanno raggiunto i 40 chilometri orari. Il mare molto mosso (Forza 6-7) ha bloccato nei porti aliscafi e traghetti. La temperatura continua a scendere, nella notte a 3 gradi e all'alba a 5 gradi. Nella più grande isola delle Eolie si contano i danni per le violente mareggiate. In particolare a Canneto nella Marina Garibaldi, dove sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione del muraglione per allargare la carreggiata e ridurre la spiaggia, mentre a Calandra hanno sventrato il manto stradale. La spiaggia è stata inghiottita dal mare. Nel borgo di Acquacalda, senza i lavori di protezione, ancora una volta il mare ha invaso le case dei residenti.

Nevica anche in Calabria leggi anche Maltempo:nevica in Calabria,-13 sui rilievi della Sila Nevica sulla fascia ionica centro settentrionale della Calabria con temperature letteralmente in picchiata. Precipitazioni da Crotone, dove si è leggermente imbiancato il litorale, a Catanzaro e lungo tutti i centri della costa, i fiocchi hanno fatto la loro apparizione dalle prime ore dell'alba senza però al momento dare forma ad accumuli significativi. Più consistenti le nevicate in Sila dove è stata la temperatura a farla da padrona con il termometro che, in alcune località, ha superato i -13 e nei centri dell'interno pedemontano tra il Crotonese e il Catanzarese. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse nella Presila Catanzarese. Al momento continua a nevicare ma secondo le previsioni la situazione dovrebbe migliorare già dalle prossime ore. Non si segnalano, per ora, particolari problemi per la circolazione stradale.