Il gelo siberiano attanaglia l’Italia e porta forte maltempo soprattutto al Centro Sud. Le temperature sono scese di 8-10 gradi su tutto il Paese. Anche nella giornata di lunedì il freddo non mollerà la presa ma in settimana ritornerà un nuovo poderoso anticiclone. Saliscendi delle temperature che si porteranno su valori primaverili

La settimana inizierà ancora molto fredda, soprattutto al mattino. Gelo al Centro Nord con temperature di molti gradi sotto le zero durante la notte. Il lunedì sarà ancora disturbato da nevicate in alcune zone del Meridione, specie in Calabria. Fiocchi cadranno a bassa quota con un clima rigido e ventoso. Altrove, invece, si faranno sentire gli effetti di un vasto campo di alta pressione che avanzerà gradualmente verso l'Italia. In questa fase l’anticiclone sarà accompagnato da un clima severamente rigido. Estese gelate sono previste in montagna (valori fino a -15 gradi) ma freddo anche su tutta la Val Padana e le zone interne del Centro.

Le previsioni al Nord

Giornata di sole splendente con velature che interesseranno il Piemonte e in parte la Lombardia. Molto freddo al mattino ma durante il giorno le temperature saranno in ripresa con massime comprese tra 4 e 8 gradi. Venti in attenuazione.

Le previsioni al Centro

Tempo in miglioramento ovunque con possibili nevicate in Abruzzo a bassa quota e, a tratti, fino in pianura. Poco nuvoloso altrove. Gelido al mattino, più mite durante al giorno con massime tra 4 e 9 gradi.

Le previsioni al Sud

Il maltempo stenta ad andarsene anche se la situazione generale sarà migliore rispetto a domenica. Piogge (e nevicate) su Basilicata, alta Calabria e Sicilia settentrionale. Qui le temperature si manterranno molto masse anche di giorno con massime tra 2 e 8 gradi.