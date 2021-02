Omicidio a Faenza, in un video un'ombra scura che si allontana

Nel caso di Ilenia Fabbri, trovata sgozzata il 6 febbraio in casa, emerge un filmato di una videocamera di sicurezza di un'abitazione in via Corbara nel quale si vede qualcuno allontanarsi velocemente in un'orario compatibile con la morte della donna. Un testimone ha inoltre riferito che l'ex marito avrebbe detto in un paio di occasioni: "Prima o poi mando qualcuno a farle la festa"

Nel caso di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza, nel Ravennate, spunta un filmato di una videocamera di sicurezza in via Corbara che mostra un'ombra allontanarsi velocemente in un orario compatibile con la morte della donna. Per il momento è finito nel registro degli indagati l'ex marito Claudio Nenni, 53 anni, come possibile mandante. Un testimone ha raccontato di aver sentito l'uomo dire, in più di un'occasione, riguardo all'ex moglie: "Se continua così, prima o poi le mando qualcuno a farle le festa".

L'ipotesi è di omicidio su commissione

Secondo gli inquirenti, l'ipotesi più accreditata è che la donna sia stata uccisa su commissione. In almeno un paio di circostanze, uscendo da incontri con l'avvocato civilista, l'ex marito si sarebbe lasciato andare a sfoghi contro l'ex moglie in cui parlava di mandare qualcuno a far del male alla donna. Il particolare è stato riferito da una persona presentatasi spontaneamente in commissariato poco dopo l'omicidio di Ilenia Fabbri. Secondo quanto riferito da quotidiani locali, la persona in questione aveva ricevuto la confidenza direttamente dall'ex marito della vittima nel periodo segnato da un contenzioso civilistico tra i coniugi, culminato con l'assegnazione della casa di via Corbara alla donna. Attualmente Nanni è indagato per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota. La 46enne aveva promosso una causa di lavoro contro l'ex lamentando mancati compensi per 100mila euro legati alla sua collaborazione nell'impresa di famiglia.