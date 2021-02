Omicidio Faenza, l'ex marito indagato per omicidio pluriaggravato

Perquisizioni nella residenza di Claudio Nanni e nella sua auto-officina. La polizia lavora su un identikit fornito da un'amica della figlia della donna e sull'ipotesi di un delitto compiuto da un sicario su commissione Condividi:

Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata sabato scorso nella sua abitazione di Faenza (Ravenna), è indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. All'uomo è stato notificato un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato nella mattina dell'11 febbraio. Sono in corso perquisizioni della polizia, eseguite su disposizione della Procura di Ravenna, nella residenza dell'uomo e nella sua auto-officina, che si trova sempre a Faenza.

La polizia lavora su un identikit del killer fornito da un'amica della figlia della donna leggi anche Uccisa a Faenza: inquirenti al lavoro su identikit killer Nel frattempo la polizia sta lavorando su un parziale identikit dell’assassino: molto alto, ben piazzato, con spalle grosse e vestito di scuro.. La descrizione, come riportato da alcuni quotidiani, è stata fornita dall'amica della figlia che quella notte si trovava nell'appartamento e che alle 6.06, temendo l'intrusione di un ladro, ha lanciato l'allarme chiamando l'amica uscita da poco per recarsi assieme al padre, ed ex marito della vittima, a una concessionaria di Milano.

Le ultime parole della vittima: "Chi sei? Cosa vuoi?" leggi anche Uccisa a Faenza: si valuta anche il delitto su commissione La giovane testimone avrebbe prima sentito queste parole dalla vittima: "Chi sei? Cosa vuoi?", seguite dalle sue grida. Quindi, prima di barricarsi in stanza, la giovane si è affacciata vedendo un uomo di spalle giù per le scale: si tratta di una persona che non aveva mai visto prima e che in quel momento stava inseguendo la vittima o la stava spingendo giù. La giovane ha sentito alcuni tonfi, poi le urla della donna sono cessate. Ematomi su una spalla e la fronte fanno pensare agli esiti di rovinose cadute oppure a una suola di scarpa: come se l'assassino avesse voluto tenere ferma la vittima a terra per finirla.