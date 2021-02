Vendevano online farmaci per il Covid: oscurati 11 siti

Oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, i siti vendevano anche medicinali soggetti a particolari restrizioni d'uso e altri per cui l'Aifa ha sospeso l'utilizzo al di fuori degli studi sperimentali clinici Condividi:

I Nas hanno oscurato 11 siti sui quali venivano effettuate la pubblicità e la vendita, anche in lingua italiana, di medicinali che in questi mesi sono stati a vario titolo collegati all'emergenza Covid. Oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, i siti vendevano anche medicinali soggetti a particolari restrizioni d'uso e specifiche indicazioni d'impiego, come gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina, per i quali l'Aifa, il 22 dicembre scorso, ha pubblicato una scheda aggiornata con elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto tra benefici e rischi sul singolo paziente; e gli antivirali lopinavir/ritonavir, di cui la stessa Agenzia regolatoria ha sospeso l'utilizzo al di fuori degli studi sperimentali clinici (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

I rischi del mercato online Viene dunque confermato, sottolineano i carabinieri, anche agli inizi del 2021, il trend - rilevato nel corso del 2020 - per il quale il mercato online è un'importante fonte di commercio e approvvigionamento di farmaci, molto spesso non autorizzati, con claim accattivanti che vantano proprietà in grado di prevenire e curare diverse patologie, tra cui appunto il Covid-19, esponendo i cittadini a gravissime conseguenze per la salute. .