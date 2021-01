Giorno della Memoria, Cogoleto: saluto fascista in consiglio comunale

Il 27 gennaio, mentre in tutta Italia veniva celebrato il Giorno della Memoria, a Cogoleto, in provincia di Genova, tre consiglieri comunali hanno votato per una mozione facendo il saluto fascista. Denunciati dal sindaco della cittadina, Paolo Bruzzone, si sono difesi dicendo che il gesto era solo un'espressione di preferenza per la mozione al voto.

Il momento del saluto romano

Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, il gesto è stato compiuto dai consiglieri Biamonti, capogruppo della Lega, Amedei e Siri, appartenenti al centrodestra, attualmente all’opposizione nella giunta di Cogoleto. Al momento del voto i tre consiglieri, invece di alzare il braccio per votare, tenendolo in verticale, lo stendono in obliquo, esibendosi in un saluto fascista, mascherato dal contesto.