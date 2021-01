Shoah, 100 anni di Michelangelo, poliziotto sopravvissuto ai lager

LO SPECIALE SUL GIORNO DELLA MEMORIA



Vive ad Orvieto dove pochi giorni fa ha festeggiato in buona salute i 100 anni. Michelangelo Onigi, una lunga carriera in polizia, è uno dei sopravvissuti ai lager nazisti. "Da bambino vedevo i poliziotti passare per strada e pensavo: un giorno ci voglio provare anche io". Nato il 16 gennaio 1921, a 19 anni è partito come soldato semplice per il fronte greco. In battaglia eè stato fatto prigioniero ed e' stato deportato in Germania, in campi di lavoro prima, e nel campo di concentramento di Buchenwald poi. "Ci portarono prima in campagna a fare i fossi canticarro" spiega "per rallentare la corsa di quelli dei russi, che intanto avanzavano".