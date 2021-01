"Sono passati vent’anni da quando con legge è stato istituito il giorno della memoria e tutte le volte ci accostiamo a questo tema della memoria con commozione e turbamento, sempre pervasi da inquietudine, dubbi e interrogativi irrisolti. Auschwitz che simboleggia e riassume tutto l’orrore e la lucida follia del totalitarismo razzista racchiude in sé i termini di un tragico paradosso: si tratta della costruzione più disumana mai concepita dall’uomo. Uomini contro l’umanità". Queste le parole di Sergio Mattarella nel suo discorso dal Quirinale in occasione della Giornata della Memoria .

"Ricordare è dovere umano e civile"

Auschwitz, prosegue il presidente Mattarella, è stata "una spaventosa fabbrica di morte, il non luogo, l’inaudito, il mai visto, l’inimmaginabile. Sono questi - dice il presidente - gli aggettivi di chi ha vissuto quel tremendo passaggio in quei luoghi di violenza. Un unicum nella storia dell’umanità che pure è costellata di stragi, genocidi, guerre e crudeltà. Una mostruosa costruzione realizzata nel cuore della civile ed evoluta Europa in un secolo che si era aperto nella speranza del progresso, della scienza, nella tecnica, nelle istituzioni e la democrazia ma i totalitarismi hanno arrestato la ruota dello sviluppo. Hanno riportato l’Europa nella notte della ragione, nel buio fitto dalla barbarie. Ricordare e far ricordare a tutti le milioni di vittime innocenti esprime un dovere di umanità e di civiltà".