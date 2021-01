Alassio, a 10 anni porta hashish a scuola: segnalato a servizi sociali

A mostrare la sostanza ai compagni di classe delle elementari è stato lo stesso bimbo, probabilmente nel tentativo di far colpo sui suoi amici. La custodiva tra libri e quaderni. Alla vista degli agenti di Polizia che lo hanno scoperto, il bambino è scoppiato a piangere

A scuola con l'hashish a soli dieci anni. Un bambino di Alassio, in provincia di Savona, è stato segnalato alla Prefettura, al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali per aver portato hashish a scuola, all'interno del suo zaino. A mostrarlo ai compagni di classe delle elementari è stato lo stesso bimbo, probabilmente nel tentativo di far colpo sui suoi amici.