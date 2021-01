12/22 ©Fotogramma

In Umbria scendono i nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno (66), per un totale di 34.135, a fronte di meno tamponi analizzati (473), con il tasso di positività in risalita al 13,9 per cento (il giorno prima era il 7,2) come succede sempre dopo un giorno festivo. I guariti sono stati 140 e i morti sei (746 in totale). Gli attualmente positivi sono ora 5.032, cioè 80 meno del giorno prima. Registrati nove ricoverati in più, mentre rimane invariato a 47 il numero dei pazienti nelle terapie intensive