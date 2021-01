È morto l'alpinista Cesare Maestri, il Ragno delle Dolomiti

Aveva 91 anni. In carriera ha fatto oltre 3.500 scalate, la maggior parte delle quali in solitaria

"Questa volta Cesare ha firmato il libro di vetta della scalata sulla sua vita. Un abbraccio forte a chi gli ha voluto bene", ha scritto in un post Gian Maestri. Il padre Cesare era nato il 2 ottobre del 1929 a Trento e per oltre 40 anni aveva vissuto a Madonna di Campiglio. La passione per la montagna lo ha portato a completare oltre 3.500 scalate, circa metà in solitaria.