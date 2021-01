Maltempo, freddo e neve sull’Italia, anche al Sud. Fiocchi a Roma

Bufera neve in Irpinia, 40 persone in difficoltà

Quaranta turisti, tra i quali anche bimbi di pochi mesi o di qualche anno, sono rimasti bloccati nella bufera di neve che si è scatenata a partire dal primo pomeriggio nei boschi innevati del Mafariello. Sono in attesa di essere messi in salvo dai carabinieri forestali, dai volontari e dei vigili del fuoco. Si tratta di famiglie che si sono avventurate sulla montagna a ridosso di San Martino Valle Caudina per godere della nevicata precedente, senza avere i mezzi adeguati, pneumatici invernali o catene da neve. I soccorritori, dopo aver raggruppato tutti in un unico posto, stanno facendo la spola per trasferirli a San Martino al sicuro, in attesa di poter recuperare le auto rimaste bloccate. Sono tutti in buone condizioni anche se provati. La neve, che sta cadendo abbondante su tutta la provincia di Avellino, sta provocando disagi, soprattutto alla viabilità. I mezzi spargisale e spazzaneve sono entrati in azione lungo le strade principali e lungo il tratto Irpino dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, tra le uscite di Baiano e Lacedonia. In alcuni tratti si procede a rilento e si viaggia solo con le dotazioni invernali.

Ondata di freddo in Centro-Italia

Freddo intenso sugli Altopiani abruzzesi dove il record della temperatura minima è stato di -26.2 in località Piani di Pezza (a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo). Nevica anche in tutta la provincia di Isernia con temperature fino a -10 a Capracotta; il maltempo non ha comunque provocato problemi alla viabilità. Ondata di gelo anche su tutta l'Umbria e a Castelluccio di Norcia è ripreso a nevicare; qualche fiocco è sceso anche su Perugia. Da tutte le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale sono state registrate nel corso della notte e nella mattinata temperature abbondantemente sotto lo zero. La città più fredda è Cascia con la minima che è scesa a -13,6 gradi. Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani il termometro scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la regione.