Covid, poche adesioni alla protesta dei ristoratori #IoApro

Non decolla l'iniziativa dei locali che hanno deciso di aprire nella serata di venerdì 15 nonostante i divieti: partecipazioni a macchia di leopardo e in alcuni casi solo simboliche. Confcommercio e Confesercenti avevano preso le distanze. Chiuso a Vo' Euganeo il bar dei primi contagi, frequentato dalla prima vittima italiana del coronavirus

Da Pesaro a Foggia, a Verona, fino a Milano: la protesta dei ristoratori che hanno annunciato l'apertura serale nonostante i divieti con la campagna #IoApro si è diffusa lungo tutta la Penisola ma non è decollata, tra bassa partecipazione e adesioni solo simboliche. Tra le adesioni simboliche, il flashmob a Foggia, nel pomeriggio, di una cinquantina di titolari di bar, ristoranti e pizzerie e l'iniziativa dello storico Don Lisander a Milano, che ieri ha tenute le luci accese e la cucina chiusa, ma che ha promesso di aprire oggi. A Pesaro il ristoratore Umberto Carriera aveva annunciato il tutto esaurito (con distanziamento), ma poi è stato sanzionato con 5 giorni di chiusura. Altre iniziative e adesioni si sono registrate qua e là nella Penisola (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE ).

Sembrano lontani i numeri preannunciati alla vigilia di 20-30mila adesioni da uno degli esercenti più in vista della protesta, il ristoratore di Firenze Momi El Hawi, titolare di 3 ristoranti e che ha già accumulato 8 multe. Anche perché le maggiori organizzazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti avevano stigmatizzato la protesta, mettendo in guardia dai rischi dell'illegalità dell’iniziativa (anche ai fini della licenza) e ne hanno preso fortemente le distanze, annunciando per lunedì un incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al quale presenteranno "un piano per la ripartenza".

Ristoranti sanzionati

Per il ristorante "La Grande Bellezza" di Pesaro è stata disposta una chiusura di 5 giorni al termine della cena organizzata dal titolare Umberto Carriera. Il titolare aveva consegnato il conto agli ultimi commensali alle 21:45, in modo da consentire loro di far ritorno nelle proprie abitazioni senza violare il coprifuoco. Ma i clienti (poco meno di 40) sono stati fermati dalle forze dell'ordine a valle del borgo di Mombaroccio e identificati e saranno sanzionati. Oggi Carriera però insiste: "Questa sera il ristorante sarà di nuovo aperto, malgrado il provvedimento di chiusura di 5 giorni e la multa non ci fermiamo". A Milano quasi 90 clienti hanno cenato e assistito a balli e spettacoli nel ristorante Parrilla di corso Sempione: dopo poche ore dall'apertura è intervenuta la polizia che ha registrato i dati di tutti i commensali presenti e comminato multe. In Liguria la polizia ha sanzionato e disposto la chiusura per un wine bar di corso Torino, alla Foce, a Genova, che ha aderito alla campagna. A Firenze è stato sanzionato dalla Polizia il ristorante "Clarinetto" trovato aperto in città questa nonostante il coprifuoco. All'interno del locale sono stati trovati 9 clienti, che sono stati sanzionati.



Chiuso il bar dei primi contagi a Vo' Euganeo

Tra i locali sanzionati per la violazione delle misure anti-Covid, e chiuso dai carabinieri, c’è anche la '”Nuova Locanda al Sole” di Vo' Euganeo, il bar frequentato dalla prima vittima italiana del Covid, Adriano Trevisan. La misura è scattata durante uno dei controlli sulla protesta degli esercenti contro i Dpcm, alla quale ha preso parte anche il locale padovano. Proprio la “Locanda al Sole” era stata indicata come uno dei possibili luoghi focolaio del del virus a Vo'. Era lì che Trevisan e un amico, anch'esso poi deceduto per Covid, si incontravano ogni sera per le loro partite a carte.