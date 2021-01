Covid, con il lockdown aumentano del 60% le richieste di separazioni

L'emergenza coronavirus non colpisce solo la salute (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA SULLA PANDEMIA). Le restrizioni anti contagio e in particolare il lockdown, stanno mettendo a dura prova la tenuta della famiglia italiana. Lo riferisce l'Associazione nazionale divorzisti che ha fatto emergenre come nel 2020 ci sia stato “un aumento annuo delle separazioni del 60%". "Sono aumentate tantissimo le richieste di separazione dovute principalmente alla convivenza forzata", spiega Matteo Santini, presidente dell'Associazione nazionale avvocati divorzisti.