Meteo, le previsioni di mercoledì 13 gennaio

Tempo perlopiù stabile in gran parte della Penisola, salvo qualche possibile pioggia nella zona del basso Tirreno. Temperature in leggero rialzo ma si tratta di una tregua che non durerà: previsto un peggioramento nel fine settimana

Prosegue il momento di alta pressione su quasi tutta l'Italia e mercoledì 13 gennaio il tempo sarà perlopiù stabile. Previsto qualche rovescio o anche temporale sul basso Tirreno, ma in generale le temperature saranno in leggero rialzo. Si tratta però di una tregua passeggera: nel fine settimana arriverà un nuovo peggioramento ( LE PREVISIONI ).

Il tempo al Nord

Al Nord il tempo sarà soleggiato quasi ovunque, specialmente in pianura. Variabile invece sulle Alpi con possibili nevicate specie sui settori occidentali. A Milano sole per tutta la giornata, possibili velature in serata ma nessuna pioggia prevista. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C. A Torino situazione pressoché identica, cambia solo la minima che sarà di -3°C

Il tempo al Centro

Un po’ più variabile il tempo al Centro dove nubi irregolari si insedieranno tra Toscana e Umbria così come in Sardegna. Non sono però previsti particolari fenomeni temporaleschi. Parzialmente nuvoloso con più sole sulle altre regioni. A Roma cielo poco nuvoloso per l'intera giornata, nessuna pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C. A Firenze nubi sparse al mattino ma neppure nel capoluogo toscano pioverà. Temperature comprese tra 3 e 10°C.

Il tempo al Sud

Non bello come al Centronord il tempo previsto al Sud: variabile in Sicilia così come nella bassa Calabria. A Palermo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampie schiarite, e in serata non si escludono piogge. Temperature comprese tra 10 e 13°C. A Napoli tempo asciutto e parzialmente soleggiato: la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C.